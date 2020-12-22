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“Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi” artık Aydın’da verilebilecek

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 13:24 | Son Güncelleme

“Biyosidal Ürün Uygulama Eğitim Belgesi” almak isteyen vatandaşlar artık çevre illere gitmeden Aydın’da düzenlenecek eğitim ve sınav ile bu belgeyi alabilecek.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Müdürlüğümüze “Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilmiştir.

“Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi” artık Aydın’da verilebilecek

“Biyosidal Ürün Uygulama Eğitim Belgesi” almak isteyen vatandaşlar artık çevre illere gitmeden Aydın’da düzenlenecek eğitim ve sınav ile bu belgeyi alabilecek.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Müdürlüğümüze “Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilmiştir. Bu yetki belgesi ile birlikte “Biyosidal Ürün Uygulama Eğitim Belgesi” almak için adaylar çevre illere gitme gereği duymadan ilimizde düzenlenecek olan eğitimlere katılıp eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacaktır” denildi.

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