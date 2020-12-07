YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı

Biyoteknik mücadeleli serada hasat başladı

AYDIN HABERLERİ  | 07.12.2020 09:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde domates zararlılarına karşı biyoteknik ile mücadele yapılan serada domates hasadına başlandı.Söke ilçe merkezinde bulunan kadın çiftçi Dilek Gezerler’e ait 6 dekar serada, domateste zararlı olan beyaz sinek ve thripsle mücadele amaçlı dekara 100 adet, toplam 600 adet sarı ve mavi yapışkan tuzak, 20 adet sarı ve mavi şerit yapışkan tuzaklar sera direkleri arasına çekilerek, dekara 5 adet olacak şekilde toplam 30 adet feromonlu su tuzağı sıra aralarına yerleştirilmişti.

Aydın’ın Söke ilçesinde domates zararlılarına karşı biyoteknik ile mücadele yapılan serada domates hasadına başlandı.
Söke ilçe merkezinde bulunan kadın çiftçi Dilek Gezerler’e ait 6 dekar serada, domateste zararlı olan beyaz sinek ve thripsle mücadele amaçlı dekara 100 adet, toplam 600 adet sarı ve mavi yapışkan tuzak, 20 adet sarı ve mavi şerit yapışkan tuzaklar sera direkleri arasına çekilerek, dekara 5 adet olacak şekilde toplam 30 adet feromonlu su tuzağı sıra aralarına yerleştirilmişti. Biyoteknik mücadelenin başarıyla uygulandığı serada domates hasadına başlandı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen İl Müdürlüğümüz ve Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında 2020 yılında İlimizde uygulanan Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesiyle, domateslerde görülen domates güvesi, sebzelerde görülen beyazsinekler, yaprak galeri sineği, thripsler ile mücadelede kullanılan biyoteknik mücadele yöntemlerinin, örtüaltı üretimde en çok iş gücünü sağlayan kadın çiftçilerimiz aracılığı ile yaygınlaştırılması, böylelikle daha bilinçli bir zararlı mücadele yönetimi sağlanarak kimyasal mücadelenin azaltılması amaçlanmıştı” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Şanlı Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.