YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek devam ediyor

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 05.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 7 çocuk babası Yusuf İzzettin Keleş (75), ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 100 TL bağışta bulundu.Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan hasta, engelli ve 65 yaş ve üstü kişiler, Erciş Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım istiyor.

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek devam ediyor

Van’ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 7 çocuk babası Yusuf İzzettin Keleş (75), ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 100 TL bağışta bulundu.
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan hasta, engelli ve 65 yaş ve üstü kişiler, Erciş Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım istiyor. Adnan Menderes Mahallesi’nde ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Yusuf İzzettin Keleş isimli vatandaş, emekli maaşının bankadan çekilmesi için Erciş Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi. Bunun üzerine Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu devreye girerek, Keleş’in maaşını bankadan çekip evine götürerek teslim etti. Oldukça mutlu olan Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek için de maaşından 100 TL bağışladı.
Açıklamalarda bulunan Keleş, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadığı için 155’i arayarak maaşını çekmelerini istediğini söyledi. Keleş, “Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, maaşımı bankadan çekip bana getirdiler. Ben de Cumhurbaşkanımızın başlattığı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 100 TL bağışta bulundum. Bir kulağımı tamamen kaybettim. İşitme engelli olduğum için bazen duymakta sorun yaşıyorum. Allah devletimizi var etsin. Ben ve eşim evden çıkmıyoruz. Siz de evde kalın, salgını bir birimize bulaştırmayalım" dedi.

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:23
Sabah
04:58
Öğle
12:08
İkindi
15:57
Akşam
19:09
Yatsı
20:37

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.