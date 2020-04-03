YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına Erzincan’dan destek

“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına Erzincan’dan destek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" milli dayanışma kampanyası adı altında başlattığı kampanya kapsamında ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgını ile mücadele konusunda Türkiye geneli "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" adı ile başlattığı milli dayanışma seferberliğine sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.

“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına Erzincan’dan destek

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" milli dayanışma kampanyası adı altında başlattığı kampanya kapsamında ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgını ile mücadele konusunda Türkiye geneli "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" adı ile başlattığı milli dayanışma seferberliğine sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kentte faaliyet gösteren oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluş (STK) temsilcileri katıldı.
Erzincan’da korona virüs ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını ve olası durumda ilave tedbirlerin alınmaya devam ettiğini kaydeden Vali Ali Arslantaş, “Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan evinde yalnız kalan ya da herhangi bir yakını olmayanların ihtiyaçlarını valiliğimiz koordinasyonunda ilçelerimizde Kaymakamlıklarımız başkanlığında oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grupları ile karşılıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımız, 112’yi arayarak ya da kaymakamlıklarımız ve muhtarlıklarımız arasında kurulan iletişim ağı ile ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar. Biz de ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyoruz.” dedi.
Bu kapsamda vatandaşların maaşlarının da evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Vali Arslantaş, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ adı altında “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” milli dayanışma kampanyasını biz de ilimizde sürdürüyoruz. Özellikle yevmiye ile geçimini sürdüren vatandaşlarımız başta olmak üzere alınan tedbirler sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave bir destek amacıyla bu kampanya başlatıldı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyaya başta ben olmak üzere vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız olarak birer maaş bağışıyla katkı sunduk. Bugün odalarımız ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldik. Ben sizin vasıtanızla tüm vatandaşlarımıza milli dayanışma kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Bu kampanyaya destek veren iş dünyamıza, tüm hayırsever vatandaşlarımıza, katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Adıyaman Belediyesi, mahalleri tek tek temizliyor

Adıyaman Belediyesi, mahalleri tek tek temizliyor

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Erzincan Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:30
İkindi
16:05
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Mengüceli Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu

Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.