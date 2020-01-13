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  4. ‘Biz de İşteyiz’ Erasmus+ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

‘Biz de İşteyiz’ Erasmus+ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Biz de İşteyiz’ isimli Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya olarak AB projelerine çok önem verdiklerini ve bu anlamda çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Biz de İşteyiz’ isimli Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya olarak AB projelerine çok önem verdiklerini ve bu anlamda çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Erasmus+ programı kapsamında il genelinde 2018 yılında kabul edilen proje sayısının 42 olduğunu ifade eden Seyit Ali Büyük, bu sayının 2019 yılında 72’ye çıkarıldığını ve hedeflerinin bunu daha da artırmak olduğunu ifade etti. ‘Biz de İşteyiz’ projesinin yerel ortağının Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu olduğunu kaydeden Büyük, “Portekiz, Polonya, Slovenya, İngiltere, Romanya ve İtalya’dan da ortak kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmayı yürüteceğiz. Bu projeyle özel eğitim meslek okulları yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde eğitim alan hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmayı ve onların iş hayatına atılmalarını zorlaştıran eksik yönlerin giderilmesini hedefliyoruz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün konuşmasının ardından proje ortağı diğer ülkelerden gelen misafirler de söz alarak çalışmaya dair görüşlerini aktardı. Bilgilendirme toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, öğretmenler ve 6 farklı ülkeden temsilciler katıldı.

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