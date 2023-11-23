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Biz kirlettik, dalgalar geri verdi

23.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Karadeniz’de birkaç gündür etkili olan kötü hava koşulları özellikle sahil kesimlerini olumsuz etkiledi.

Biz kirlettik, dalgalar geri verdi

Aşırı dalgalar, denize atılan çöpleri geri verirken dalgaların getirdiği çöpler sahilde çirkin görüntü oluşturdu.

Trabzon’un en önemli yürüyüş yerlerinden olan Faroz-Beşirli arasında yer alan sahil kısmında birkaç gündür oluşan aşırı dalgaların getirdiği çöpler çirkin görüntü oluştururken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça rahatsız.

Vatandaşlar, “Denize atılan çöpleri deniz mutlaka bir gün geri verir” sözünü doğrularken çöplerin denize değil çöp kutularına atılmasını istediler. Çöpler arasında futbol topunun bile bulunması dikkat çekerken çöplerin büyük kısmı plastik eşyalar oluşuyor.

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