Biz Varız dayanışmasında 200 bin gıda paketi hedefi aşıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında bugüne dek 205 gıda kolisi dağıtıldı. Kampanyanın başında hedeflenen 200 bin rakamını aşan Büyükşehir, dayanışmada örnek oldu. Korona virüs salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyasında 200 bin gıda kolisi hedefi aşıldı. Kampanyada bugüne dek 205 bin gıda kolisi, 21 bin (21 ton) kavurma paketi ve 5 bin 563 direnç paketi dağıtıldı. 205 bin gıda kolisinin 65 bin 260’ını İzmirliler, lojistik merkezine çevrilen Kültürpark’teki 3 No’lu hole kendileri teslim ederken 44 bin 836’sı ise vatandaşlar tarafından Halkın Bakkalı üzerinden dayanışma kapsamında satın alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir, dayanışmada adeta tarih yazdı. Kampanya kapsamında gıda paketi bağışlayan, paketleme ve dağıtımda görev alan belediye personeli ve İzmir gönüllülerine ne kadar teşekkür etsem azdır. ’Biz birlikte İzmir’iz’ demiştik. Salgın döneminde birlikte İzmir olmanın en iyi örneklerinden birini verdik” dedi.

Üretici de desteklendi

Salgın günlerinde üreticiyi de destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflerden aldığı 57 bin 500 adet taze enginar, 65 bin kilogram bakla, 65 bin kilogram bezelye ve 32 bin adet marulu da gıda paketlerine ekledi. Böylece hem tarım işçisi bulmakta sorun yaşayan üreticilere destek olundu hem de vatandaşlara taze sebze ve meyveyle ulaştırıldı.

“İzmir halkının hediyesidir”

Bir kısmı kampanya kapsamında İzmirlilerin desteğiyle alınan gıdalar, kampanyanın lojistik merkezi olarak Kültürpark’taki hollerde “İzmir halkının hediyesidir” yazılı gıda paketlerine yerleştirilerek dağıtıldı. Gıda paketleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekipleri ve gönüllüleri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteğin uygun görüldüğü adreslere dağıtıldı.

Halkın Bakkalı

Biz Varız kampanyasına İzmirliler de Biz İzmir dijital platformlarından ve halkınbakkalı.com adresinden gıda paketleri ve iftar yemeği satın alarak destek oldu. Halkın Bakkalı’nın internet sitesi üzerinden bugüne dek 27 bin 528 tane birinci gıda paketinden ve 17 bin 308 tane de ikinci gıda paketinden alındı. Ramazan ayı boyunca yine Halkın Bakkalı’nın internet sitesinden 262 bin 552 kişilik de iftar sofrası desteği sağlandı. Desteğini sürdürmek isteyen İzmirliler, Halkın Bakkalı üzerinden gıda paketlerini almaya devam edebiliyor.

