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Bizim Aile oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bizim Aile filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

18.09.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ergin Orbey otururken senaristiğini Sadık Şendil kaleme alıyor. Unutulmaz filmler arasında yer alan Bizim Aile, bu akşam Show TV ekranlarında izleyenlere seyir keyfi yaşatacak. Peki, Bizim Aile oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bizim Aile filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Bizim Aile filmi bu akşam SHow TV ekranlarında yayınlanacak. Dram ve komedi türünü ele alan Bizim Aile dizisi oyuncu kadrosunda, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Halit Akçatepe gibi isimler yer almıştır. İşte Bizim Aile dizisi hakkında detaylı bilgiler...

BİZİM AİLE KONUSU

Yaşar Usta’nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım’ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta’nın dört, Melek Hanım’ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım’ın oğullarından biri olan Ferit’in kız arkadaşı Alev’in babası, Alev’in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta’yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev’in babası ile görüşür. Alev’in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BİZİM AİLE

BİZİM AİLE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Melek
Tarık Akan - Ferit (ses. Pekcan Koşar)
Şener Şen - Şener
Itır Esen - Alev (ses. Aliye Uzunatağan)
Halit Akçatepe - Halit
Ayşen Gruda - Feride
Tuncay Akça - Tuncay (ses. Nurdan Zobu)
Cengiz Nezir - Ferdi (ses. Mustafa Alabora)
Saim Alpago - Saim Bey (ses. Kamran Usluer)
Ahmet Arıman - Ahmet (ses. Pekcan Koşar)
Tayfun Akalın - Tayfun (ses. Erhan Yazıcıoğlu)
Sıtkı Akçatepe - Avukat (ses. Zafer Önen)
Talat Dumanlı - Talat
Süreyya Dumanlı - Süreyya
Nezahat Tanyeri - Hacer
Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru (ses. Hayri Esen)
İhsan Baysal - Saim Bey'in adamı
Tevfik Şen - Saim Bey'in adamı
Giray Alpan - Saim Bey'in adamı
Mehmet Ali Güngör - Saim Bey'in adamı
İlhan Hemşeri - Polis memuru (ses. Hayri Esen)
Ahmet Sert - Zabıta Amiri
Sabahat İzgü

BİZİM AİLE3

BİZİM AİLE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren film İstanbul’da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta’nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım’a ait olan köşk Üsküdar’ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey’in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmiş diyaloğunun geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir.

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