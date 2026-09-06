Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül'ü sır gibi sakladılar

Seksenler dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.

Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu.



Özlem Esmergül polise ünlü oyuncunun, kan kanseri tedavisi gördüğünü aktardı. Söz filminin oyuncusu Eren Vurdem ve bazı oyuncular haberi alır almaz olay yerine geldi.

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Oyuncu Serhat Kılıç’ın cenazesinin bulunduğu evden ayrılan sevgilisi Özlem Esmergül, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bu anlarda Esmergül’ün yüzü kameralarda sır gibi saklandı. Serhat Kılıç’ın yakın arkadaşları genç kadının yüzünü göstermemek için bir hayli mücadele etti.