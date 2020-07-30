YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Bizim Ev Sosyal Tesisleri, yenilenen yüzüyle hizmete girdi

Bizim Ev Sosyal Tesisleri, yenilenen yüzüyle hizmete girdi

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi’nin işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, modern bir görünüme kavuşması için başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden hizmet vermeye başladı.Salihli’nin doğal güzelliği ve yeşillikler içerisinde bulunan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, yenilenen görünümüyle vatandaşlardan tam not aldı.

Salihli Belediyesi’nin işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, modern bir görünüme kavuşması için başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden hizmet vermeye başladı.
Salihli’nin doğal güzelliği ve yeşillikler içerisinde bulunan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, yenilenen görünümüyle vatandaşlardan tam not aldı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan aşağı yenilenen Bizim Ev Sosyal Tesislerinde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile incelemelerde bulundu.
Pandemi sürecini tadilat yaparak değerlendirdiklerini belirten Başkan Kayda, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tesisin iç ve dış mekanlarında kapsamlı bir tadilat çalışması yapıldığını söyledi. Ekonomik fiyatı ve kaliteli hizmet anlayışı ile Bizim Ev Sosyal Tesislerinin vatandaşlardan düğün ve özel günler için yoğun talep aldığını ifade eden Başkan Kayda, “Tesisimizin iç mekanında mutfak, restoran bölümü, tuvaletleri ve oturma gruplarını yeniledik. Dış mekanda ise kafe korner, bahçe düzenleme çalışmaları yapıldı. Özverili çalışmalarından dolayı personelime teşekkür ediyorum. Belediyemize ait tüm işletmelerde halkımızın sağlığını korumak amacıyla tüm önlemleri alarak hemşehrilerimize daha hijyenik bir ortamda en iyi ve kaliteli hizmeti sunuyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Manisa Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
06:03
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:30
Yatsı
22:02

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Çağrı Eczanesi
Merkez
Çetin Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.