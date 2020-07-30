Bizim Ev Sosyal Tesisleri, yenilenen yüzüyle hizmete girdi

Salihli Belediyesi’nin işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, modern bir görünüme kavuşması için başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Salihli’nin doğal güzelliği ve yeşillikler içerisinde bulunan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, yenilenen görünümüyle vatandaşlardan tam not aldı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan aşağı yenilenen Bizim Ev Sosyal Tesislerinde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile incelemelerde bulundu.

Pandemi sürecini tadilat yaparak değerlendirdiklerini belirten Başkan Kayda, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tesisin iç ve dış mekanlarında kapsamlı bir tadilat çalışması yapıldığını söyledi. Ekonomik fiyatı ve kaliteli hizmet anlayışı ile Bizim Ev Sosyal Tesislerinin vatandaşlardan düğün ve özel günler için yoğun talep aldığını ifade eden Başkan Kayda, “Tesisimizin iç mekanında mutfak, restoran bölümü, tuvaletleri ve oturma gruplarını yeniledik. Dış mekanda ise kafe korner, bahçe düzenleme çalışmaları yapıldı. Özverili çalışmalarından dolayı personelime teşekkür ediyorum. Belediyemize ait tüm işletmelerde halkımızın sağlığını korumak amacıyla tüm önlemleri alarak hemşehrilerimize daha hijyenik bir ortamda en iyi ve kaliteli hizmeti sunuyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

