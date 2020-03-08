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Bizler için her gün kadınlar günü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan ‘Hayatın içinden Kadın’ fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan ‘Hayatın içinden Kadın’ fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı. Canpolat, “Bizler için sadece 8 Mart Kadınlar Günü değil, her gün kadınlar günü” dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilciliğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı ‘Hayatın içinden Kadın’ fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı. Bir alış veriş merkezinde gerçekleşen törene Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın yanı sıra eşi Fethiye Canpolat, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen ve çok sayıda sanatsever kadın katıldı.
Sergi açılışın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değinerek, “Bizler için sadece 8 Mart Kadınlar Günü değil, her gün kadınlar günü. Çünkü kadınlar toplumumuzun önemli bir parçası. Çocuklarımızın ilk öğretmenleridir. Hayatımızın her alanında yer alan, bizlere yardımcı olan kadınlarımızın değil, 8 Martta tüm dünyada her gün kadınlar günü olarak kutlanması gerekir. Kadınların bu önemli günde hazırladığı serginin açılışında hep beraberiz. Çok güzel bir sergi hazırlamışlar. Emeklerine sağlık” dedi.
Sergiye katılan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ise, “Bu güzel çalışmadan dolayı tüm kadınlarımızı kutluyorum. Aslında her gün kadınlarımızın günüdür. Çünkü kadınlarımız hayatın anlamı, kadınlar olmadan hayatın bir anlamı yok. Bu tip güzel çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen de, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘Hayatın içinden Kadın’ fotoğraf sergimize valimiz, Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve eşlerinin katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Canpolat ve beraberindekiler sergi ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:39
Öğle
12:41
İkindi
15:57
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akın Eczanesi
Merkez
Gülsin Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Semra Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
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