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“BizVarız” gönüllüleri gıda paketi hazırladı

İZMİR HABERLERİ  | 04.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısına “BizVarız” diyerek karşılık veren gönüllüler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda paketi hazırladı ve hazırladıkları paketlerin dağıtımına katıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı başlattığı “BizVarız” kampanyası gönüllülerin desteğiyle büyüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısına “BizVarız” diyerek karşılık veren gönüllüler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda paketi hazırladı ve hazırladıkları paketlerin dağıtımına katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı başlattığı “BizVarız” kampanyası gönüllülerin desteğiyle büyüyor. Bizİzmir dijital platformu üzerinden başvuru yapan yaklaşık 100 İzmirli, bugün Kültürpark 3 No’lu holdeki lojistik merkezine giderek kuru gıda ve sebze-meyve paketledi. Gönüllüler daha sora paketlerin dağıtımına da katıldı. Paketleme ve dağıtım sırasında güvenli mesafe kuralı uygulandı.

“Gönüllü dayanışması giderek büyüyor”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gönüllüleri lojistik merkezinde ziyaret ederek emekleri için tek tek teşekkür etti. Soyer, “Gönüllü dayanışması giderek büyüyor. Birlikten doğan güçle kentimizin bu salgından en az zararla çıkmasını sağlayacağız” dedi.

Gönüllülük başvuruları devam ediyor
“BizVarız” dayanışmasına katılmak için “bizizmir.com” üzerinden başvurular devam ediyor. Başkan Tunç Soyer, 1 Nisan’da dayanışma çağrısını yinelemiş, “Gücünüz varsa ekonomik olarak destek olun, enerjiniz varsa emeğinizle bu dayanışmaya katılın” demişti.

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