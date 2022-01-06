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  4. bizz@kampüs’te üniversiteliler Ülker Çokonat için yarışacak

bizz@kampüs’te üniversiteliler Ülker Çokonat için yarışacak

06.01.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada, ilk 3’e girenlere uzun dönem staj imkânı ve birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplam 75 bin TL para ödülü verilecek

İSTANBUL (AA) - Ülker’in "bizz@kampüs" yarışmasında bu yıl 3., 4. sınıf lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri Ülker Çokonat için yarışacak.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği "bizz@kampüs"te üniversiteliler bu kez Çokonat için yarışacak. 11. kez düzenlenecek yarışmada başvurular 6 Ocak-9 Şubat arasında alınacak.

Üniversite 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, 2-3 kişilik takımlar halinde yarışacak ve pazarlama odaklı yaratıcı fikirler bulmak için birbirleriyle rekabet edecek. Öğrenciler; ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi tüm adımlarıyla planlama ve sunum konularında deneyim kazanacak.

Başvuruların "bizzkampus.com" adresinden gerçekleştirileceği yarışmada, ilk 3’e girenlere uzun dönem staj imkânı ve birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplam 75 bin TL para ödülü verilecek.

- Bugüne kadar 35 bine yakın öğrenci başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker-pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, "bizz@kampüs"ün her yıl artan bir ilgi gördüklerini belirtti.

Geride kalan 10 yıllık dönemde 10 bine yakın takımın yarıştığı "bizz@kampüs"e bugüne kadar 180 farklı üniversitede, 158 farklı bölümde öğrenim gören, 35 bine yakın öğrencinin başvurduğu bilgisini veren Gözleveli, 2021’de yarışmaya başvuran aday sayısının ise yüzde 28 artışla 3 bin 704 olduğunu ifade etti.

Gözleveli, şunları kaydetti:

"Yıllar içerisinde yarışmamıza yönelik ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önceki yıllarda; Biskrem, Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo, Halley ve son olarak Hanımeller için birbirinden başarılı projeler yarıştı. Yarışmacılarımız bu kez Ülker Çokonat’ın pazarlama iletişimi için proje geliştirecek. Yarı finale kalan takımlarla pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla online pazarlama atölyesi düzenlenecek. Finalist takımları, ek olarak mentorluk ve sunum eğitimleriyle destekleyeceğiz. Final etkinliklerimizi bu yıl da çevrim içi gerçekleştireceğiz. Öyle inanıyorum ki, bizz@kampüs’e katılan gençlerimiz, kariyerleri boyunca yararlanacakları önemli bir deneyim elde edecek. Tüm katılımcılara başarılar diliyor, sunacakları fikirler için şimdiden heyecanlandığımızı belirtmek istiyorum."

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