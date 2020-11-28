YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. BKM Kitap’tan efsane indirimler

BKM Kitap’tan efsane indirimler

BURSA HABERLERİ  | 28.11.2020 10:45 | Son Güncelleme

Avrupa’nın En Büyük Kitabevi olan BKM Kitap’ta 29 Kasım tarihine kadar efsane indirimler misafirlerini bekliyor.BKM Kitap yüzlerce yayınevi ve milyonlarca kitabı kitapseverlerle buluşturuyor.

BKM Kitap’tan efsane indirimler

Avrupa’nın En Büyük Kitabevi olan BKM Kitap’ta 29 Kasım tarihine kadar efsane indirimler misafirlerini bekliyor.
BKM Kitap yüzlerce yayınevi ve milyonlarca kitabı kitapseverlerle buluşturuyor. Kitapların yanı sıra oyuncak, hobi malzemeleri ve kırtasiye ürünleri ile 7’den 70’e tüm herkesin buluşma noktası olan BKM Kitap kasım ayı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Mağazalarında 3 al 2 öde fırsatı devam ederken, misafirlerini özel avantajlarıyla karşılıyor. Tüm kırtasiye ve oyuncaklarda geçerli olacak yüzde 25 indirim fırsatını mağazalarında sunuyor. BKM Kitap Kampanyalar Yöneticisi Meltem Demirdöğen, “Bursa’nın en büyük markası olarak okulların evden devam ettiği bu dönemde çocuklarımızın da ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurduk ve oyuncak markalarında çok büyük fırsatlar sunduk. Ayrıca hem çocuklarımız hem de evde online derslerini sürdüren öğretmenlerimiz için kırtasiye ürünlerinde de avantajlar sağladık” şeklinde konuştu.

BKM Kitap’tan efsane indirimler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

Bursa Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:57
Öğle
12:57
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Eylül Eczanesi
Nilufer
Eylül Eczanesi
Nilufer
Eylül Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.