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BKM Kitap’tan öğrencilere ödüllü LGS deneme desteği

BURSA HABERLERİ  | 26.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

BKM KİTAP, PrfParaf yayınları işbirliği ile Türkiye Geneli Online LGS Deneme sınavı düzenliyor.28 Nisan 2020 Salı günü saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında www.bkmkitap.com adresinden düzenlenecek sınava 8.sınıfta okuyan ve LGS sınavına hazırlanan tüm öğrenciler ücretsiz katılabilecekler.

BKM Kitap’tan öğrencilere ödüllü LGS deneme desteği

BKM KİTAP, PrfParaf yayınları işbirliği ile Türkiye Geneli Online LGS Deneme sınavı düzenliyor.
28 Nisan 2020 Salı günü saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında www.bkmkitap.com adresinden düzenlenecek sınava 8.sınıfta okuyan ve LGS sınavına hazırlanan tüm öğrenciler ücretsiz katılabilecekler. Sınav, LGS’ye hazırlanan öğrencilerin daha rahat hazırlanmaları ve öğrencilerin sınavdan önce kendilerini Türkiye genelinde test edebilmeleri için fırsat değeri taşıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan BKM KİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbalı, “BKM KİTAP olarak Türkiye’de en çok kullanılan hazırlık kitaplarına sahip olan ve dijital platformlarını tamamen ücretsiz bir şekilde öğrencilerin hizmetine sunan Prf Yayınları ile evlerinde sınava hazırlanan çocuklarımızı düşünerek bir iş birliği projesi geliştirdik ve sınava hazırlanan öğrencilere Online Deneme hizmetini ücretsiz olarak sunacağız. LGS Online Deneme Sınavı sayesinde öğrenciler ülke geneli sıralamasını görüp hem kendi durumunu ölçecek, hem de LGS öncesinde en etkin şekilde sınava hazırlanmış olacaklar. Ayrıca bu etkinlik sonucunda başarılı olan öğrencilerimizi bkmkitap.com olarak ödüllendireceğiz.” dedi.
Sınava giriş isteyen öğrencilerin tek yapması gereken bkmkitap.com’a üye olmak. Öğrenciler 28 Nisan 2020 Salı günü saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında üyelik sayfasına giriş yaptıktan sonra karşısına çıkacak online deneme sınavı butonuna basarak sınava katılabileceklerdir.
Sınavda birinciye bin TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL, dördüncüye 250 TL, beşinciye de 100 TL’lik hediye çekleri hediye edilecek. Sınav sonucunda öğrenciler sınav performansını gösteren bilgileri anında görebilecekler ve 29 Nisan 2020 tarihinde Türkiye geneli sıralamalarını da öğrenebilecekler.

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