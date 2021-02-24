MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Blanca Blanco'nun minik bikinisi olay!

Blanca Blanco'nun minik bikinisi olay!

24.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blanca Blanco, Beverly Hills'teki otelde havuzun keyfini sürerken, yeşil bir neon bikinisiyle nefesleri kesti.

39 yaşındaki güzel oyuncu Blanca Blanco, Beverly Hills'teki otelde verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

BGUS_2078102_006

Güzel oyuncu ve model Blanca Blanco, Beverly Hills'te bir otelde giydiği neon yeşili bikinisiyle göz kamaştırdı. Ünlü oyuncunun seksi string bikinisini görenler gözlerini alamadı.
BGUS_2078102_021

Koronavirüs nedeniyle uzun süre karantinada kalan Blanca Blanco, geçtiğimiz aylarda Los Angeles Havaalanı'nda üzerindeki koruyucu kıyafetle görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu.

Blanca Blanco

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geldim, gördüm , beğenmedim, gidiyorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Diğer Haberler

Azra Akın'dan aşk paylaşımı

Azra Akın'dan aşk paylaşımı

Yüzünü ilk defa gösterdi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı

Yüzünü ilk defa gösterdi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı

Beni Affet dizisinin yıldızı İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Beni Affet dizisi yıldızının inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Ünlü oyuncu Burcu Kara tarlada zeytin dalı topladı

Ünlü oyuncu Burcu Kara tarlada zeytin dalı topladı

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olan Georgia Harrison sosyal medyayı terk etti

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olmuştu! Her şeyi kapattı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.