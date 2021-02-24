Blanca Blanco'nun minik bikinisi olay!

39 yaşındaki güzel oyuncu Blanca Blanco, Beverly Hills'teki otelde verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncu ve model Blanca Blanco, Beverly Hills'te bir otelde giydiği neon yeşili bikinisiyle göz kamaştırdı. Ünlü oyuncunun seksi string bikinisini görenler gözlerini alamadı.
Koronavirüs nedeniyle uzun süre karantinada kalan Blanca Blanco, geçtiğimiz aylarda Los Angeles Havaalanı'nda üzerindeki koruyucu kıyafetle görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu.
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