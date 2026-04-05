Gülben Ergen "Evimize polis geldi" diyerek duyurdu! Bakanlık şikayetçi oldu

'Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin,' diyerek kamuoyuna seslenen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu. Fatmanur ve kızı Hifa hakkında paylaşımlar yapan Gülben Ergen'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şikayetçi oldu.

Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran şarkıcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

FATMANUR ÇELİK VE KIZI HİFA'YA NE OLDU?

İddiaya göre anne Çelik, yıllar önce çocuk yaşta Ayhan Şengüler’in istismarına uğradı.

Çelik, daha sonra Ayhan Şengüler ile zorla evlendirildi. Evliliğin ardından doğan H.İ.Ş’nin de öz babası olan Ayhan Şengüler tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Fatma Nur Çelik’in, 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' dediği ortaya çıktı.