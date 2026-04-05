Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri
Trendyol Süper Lig'in 28.haftası dev bir derbiye daha sahne oldu. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, maç son dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 sona erdi. Karşılaşmada Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılırken, Murillo ve Asensio'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Fenerbahçe bu galibiyetle zirvede Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Chobani Stadyumu
Hakem Yasin Kol
Fenerbahçe Fenerbahçe
1
MS
0
Beşiktaş Beşiktaş
90' Kerem Aktürkoğlu

Maç Sonu

"EMEK ÇALMA OLUYOR BU, EMEK ÇALMA!"

Sergen Yalçın: "İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar.

Ama... İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olayların, başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım.

Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi enteresan. Bir anlam veremiyorum.

Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor mu bu, emek çalma bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz."

MARCO ASENSIO VE İSMAİL YÜKSEK

Domenico Tedesco: "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti.

Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."

"KENDİMİ İYİ VE RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM"

Domenico Tedesco: "Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim.

Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye.

Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum.

2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."

"AGBADOU DIŞARIDA DOKUNDU, HAKEM PENALTI VERDİ, VAR KARIŞMADI"

Rıdvan Yılmaz: "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi. Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz."

"TEDESCO'NUN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Archie Brown: "En iyisi miydi bilmiyorum, pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun.

Her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep. Kulübedeki varlığı çok önemli Tedesco. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor."

FRED: "SON DAKİKADA BULDUK VE KAZANDIK."

Fred: "Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes müthiş oynadı. Bugün galibiyette önemli bir etken olduk. Maça çok hırslı başladık. Kazanmamız gerekiyordu. Topsuz oyunda agresif olmalıydık, olduk. Baskıdan kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. Daha erken goller bulabilirdik. Son dakikada bulduk ve kazandık.

Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu.

Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

KEREM AKTÜRKOĞLU KONUŞTU!

Kerem Aktürkoğlu: "Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık.

Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız.

Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız."

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

90. Dakika

SARI KART | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımında Ederson, sarı kart görüyor.

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BEŞİKTAŞ

Orkun Kökçü, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FENERBAHÇE

Nelson Semedo, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Levent Mercan ile köşe vuruşu kullanıyor.

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Oh Hyeon-Gyu oyundan çıkarken Mustafa Hekimoğlu oyuna giren isim.

89. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

86. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

86. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Wilfred Ndidi oyundan çıkarken Salih Uçan oyuna giren isim.

85. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FENERBAHÇE

Sidiki Cherif tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Archie Brown çıkıyor ve yerine Levent Mercan oyuna giriyor.

81. Dakika

SARI KART | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımında Jayden Oosterwolde hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

78. Dakika

SARI KART | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımında Rıdvan Yılmaz, sarı kart görüyor.

74. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FENERBAHÇE

Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

74. Dakika

KORNER | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımı korner kullanacak.

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cengiz Ünder tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

68. Dakika

SARI KART | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımında Dorgeles Nene, sarı kart görüyor.

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kristjan Asllani çıkıyor ve yerine Milot Rashica oyuna giriyor.

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Vaclav Cerny çıkıyor ve yerine Cengiz Ünder oyuna giriyor.

65. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BEŞİKTAŞ

Vaclav Cerny rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

64. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FENERBAHÇE

Nelson Semedo rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

64. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

62. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Anthony Musaba oyundan çıkarken Kerem Aktürkoğlu oyuna giren isim.

61. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Sidiki Cherif şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

56. Dakika

OFSAYT | FENERBAHÇE

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Matteo Guendouzi için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

57. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Talisca oyundan çıkarken Sidiki Cherif oyuna giren isim.

56. Dakika

KENDİ KALESİNE GOL | FENERBAHÇE

GOL! Gökhan Sazdağı yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Gökhan Sazdağı için şanssız bir an.

56. Dakika

56. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Matteo Guendouzi ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

56. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Matteo Guendouzi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

56. Dakika

GOL | FENERBAHÇE

GOL! Archie Brown takımını öne geçiren golü atıyor.

53. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Vaclav Cerny tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

50. Dakika

OFSAYT | FENERBAHÇE

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Dorgeles Nene

52. Dakika

SARI KART | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımında Wilfred Ndidi, sarı kart görüyor.

50. Dakika

OFSAYT | FENERBAHÇE

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Archie Brown için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

48. Dakika

KORNER | BEŞİKTAŞ

Vaclav Cerny ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

48. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Orkun Kökçü tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Amir Murillo oyundan çıkarken Gökhan Sazdağı oyuna giren isim.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45. Dakika

SARI KART | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımında Ersin Destanoğlu hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Orkun Kökçü, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Wilfred Ndidi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

40. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Amir Murillo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Amir Murillo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

40. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Kristjan Asllani rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

40. Dakika

KORNER | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımı korner kullanacak.

40. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Orkun Kökçü şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

35. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımı korner kullanacak.

31. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımı korner kullanacak.

30. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Matteo Guendouzi ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

30. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımı korner kullanacak.

29. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FENERBAHÇE

Anthony Musaba, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

25. Dakika

KORNER | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımı korner kullanacak.

25. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Talisca şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

24. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FENERBAHÇE

Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Marco Asensio oyundan çıkarken Fred oyuna giren isim.

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FENERBAHÇE

Talisca, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

13. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Kristjan Asllani

13. Dakika

KORNER | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımı korner kullanacak.

10. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Ceza sahası içinde topla buluşan Vaclav Cerny, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

10. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Oh Hyeon-Gyu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

9. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FENERBAHÇE

Talisca rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

8. Dakika

KORNER | BEŞİKTAŞ

Beşiktaş takımı korner kullanacak.

7. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BEŞİKTAŞ

Junior Olaitan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

1. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FENERBAHÇE

Dorgeles Nene altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

19:52

KADROLAR AÇIKLANDI !

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kadroları açıklandı.

Maç Önü

İŞTE MAÇTA İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

Maç Önü

FENERBAHÇE'DEN SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK!

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maça ilk 11'de 11 yabancıyla başlayacak. (Opta)

Maç Önü

SERGEN YALÇIN: "BİZ BEŞİKTAŞ OLARAK DERBİYE HAZIRIZ"

Sergen Yalçın: "Bu ara, normal bir ara gibi değildi. Uzun sürdü biraz. Oyuncularımız perşembe cuma döndüler, 2-3 gün çalıştık. Oyuncular buna alışık, milli takıma gidip geliyor lige dönüyorlar. Oyuncular problem yaşamayacaktır. Derbiyle başlamak önemli. Derbileri oynaması zordur her zaman. İyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Kolay olmayacak. Zor maç. Beşiktaş olarak hazırız.

Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz takım oyununa önem veriyoruz, daha çok... Bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız."

Maç Önü

TEDESCO: "BU TARZ MAÇLARDA ORTA SAHA ÖNEMLİDİR"

Domenico Tedesco: "Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla, birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynısı olması denk gelen bir şey değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz.

Bütün mevkiler önemli ama bana en çok hangi pozisyon derseniz, bu tarz maçlarda orta saha önemlidir. Orta sahadaki kapasiteniz belirleyici oluyor."

Maç Önü

GÖRSEL ŞÖLEN İLE SAHAYA ÇIKTILAR!

Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkarken Kadıköy'de özel bir gösteri yapıldı.

Maç Önü

"KAZANMAYA GELDİK..."

Kartal Kayra Yılmaz: "Buraya kazanmaya geldik. İyi bir Beşiktaş izleteceğiz."

Maç Önü

OH, RUTİNİNİ KADIKÖY'DE DE GERÇEKLEŞTİRDİ!

Oh Hyeon-gyu, Fenerbahçe maçı öncesi ritüelini bozmadı.

Kadıköy'de ısınmaya yine çıplak ayakla çıktı.

Maç Önü

"TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI SONRASI..."

Yiğit Efe Demir: "Maçın anlam ve önemini herkes biliyor. İçeride de konuşuyoruz yerli yabancı olarak bu önemi.

Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası zaten bu maçın önemi artmıştır. Biz maç maç gidiyoruz."

Maç Önü

KADIKÖY'DE SON 10 DERBİ!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki son 10 derbi performansı belli oldu. Sarı-lacivertliler iç sahada 4 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 4 kez de mağlubiyet yaşadı.

Maç Önü

SÜRPRİZ KARAR! EL BİLAL TOURE KADRODA YOK...

Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başlarken Toure için derbi kararı verildi. TRT Spor'da yer alan habere göre Toure, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmişti.

Maç Önü

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbi, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç Önü

BU SEZON 3.KEZ KARŞILAŞIYORLAR!

Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar, bu sezon 3. kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı. 23 Aralık 2025'te ise taraflar Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaştı. Beşiktaş, Kadıköy'de yapılan müsabakada 2-1'lik galibiyet elde etti.

DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Maç Önü

FENERBAHÇELİ İSMAİL YÜKSEK HAKKINDA KARAR VERİLDİ!

"Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, futbolcu İsmail Yüksek hakkında takipsizlik kararı verildi.

BEŞİKTAŞ'IN KASASINA TÜPRAŞ'TAN SICAK PARA! TAM 1.18 MİLYAR TL

Beşiktaş, Stadyum sponsoru olan Tüpraş ile yeni sözleşme imzaladığını duyurarak kazanacağı parayı da açıkladı. Siyah-beyazlıların kasasına girecek para büyük rahatlık sağlayacak. Beşiktaş, 3 sezon için 1.18 milyar TL kazanacağını resmen duyurdu. 2028-2029 sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmaya göre siyah beyazlılar 1.18 milyar lirayı kasasına koydu.

Tüpraş ile yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş'ın başarılarına göre ekstra 51.2 milyon lira da bonus sağlanacak.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAR ADALI'DAN FUTBOLCULARA AÇIK ÇEK! "RAKAMI SİZ BELİRLEYİN"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını tesislerde takip etti ve futbolculara prim müjdesini verdi. Kadıköy'den galibiyet çıkarılması halinde soyunma odasında Kaptan Orkun Kökçü ve arkadaşları istedikleri rakamı açıklayacak.

