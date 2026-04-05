Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Maç Sonu

"EMEK ÇALMA OLUYOR BU, EMEK ÇALMA!"

Sergen Yalçın: "İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar.

Ama... İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olayların, başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım.

Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi enteresan. Bir anlam veremiyorum.

Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor mu bu, emek çalma bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz."