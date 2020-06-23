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Blogger Dalmış’tan yurt dışı gezi önerileri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Blogger Botan Dalmış, yurt dışı gezilerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.Blogger Botan Dalmış, yurt dışına çıkmak isteyenlerin aklında ‘hangi şehre gitmeliyim’, ‘hangi şehrin ekonomik imkanları uygundur’, ‘hangi şehirde daha çok gezilecek ve görülecek yerler var’ gibi soruların bulunduğunu söyledi.

Blogger Dalmış’tan yurt dışı gezi önerileri

Blogger Botan Dalmış, yurt dışı gezilerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Blogger Botan Dalmış, yurt dışına çıkmak isteyenlerin aklında ‘hangi şehre gitmeliyim’, ‘hangi şehrin ekonomik imkanları uygundur’, ‘hangi şehirde daha çok gezilecek ve görülecek yerler var’ gibi soruların bulunduğunu söyledi. Yurt dışına çıkmak isteyen ancak nereye gideceğine karar veremeyen kişiler için işe yarayacak uygun yurt dışı tatilinin püf noktalarını açıklayan Dalmış, “Yurt dışına çıkmak istiyor ancak bütçeniz yüksek olmadığı için dertleniyor musunuz, jcuz yurt dışı tatil seçeneklerini tercih ettiğiniz takdirde hem yurt dışında istediğiniz ülkeyi gezmiş olursunuz hem de bütçenize fazla zarar vermemenin keyfini yaşarsınız. Ucuz yurt dışı tatili yapmak istiyorsanız her şeyden önce vizesiz ülkeleri tercih etmelisiniz. Birçok Avrupa ülkesine vizesiz olarak gidebilirsiniz. Bu sayede, euro kullanmadan gönlünüzce harcama yapabilirsiniz. Ukrayna, Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin başında gelmektedir. Gezilecek görülecek yerler konusunda harika seçeneklere sahip olan Ukrayna, bunun yanı sıra, maddi olarak sizi diğer Avrupa ülkeleri kadar zorlamayacak şartlara sahiptir. Bilhassa Lviv turu yaparak harika bir tatil yapabilirsiniz. Buna ek olarak, vize istemeyen Asya ülkelerini de listenizde tutmalısınız. Her ne kadar uçak bileti parası konusunda sıkıntıya neden olsa da Asya ülkelerinde günlük hayat oldukça ucuz” dedi.

“Erken rezervasyon önemli”
Ucuz yurt dışı tatili yapmak için gidilecek yer kadar nasıl gidileceğinin de önem taşıdığını aktaran Dalmış, “Bu noktada, erken rezervasyon, hayati bir öneme sahiptir. Havayolu firmalarını sıkı bir şekilde takip ettiğiniz takdirde çok uygun fiyatlara uçak bileti bulabilirsiniz. Yurt dışı tatillerinizi ucuza getirmek istiyorsanız tek başına seyahat etmek yerine yanınızda bir arkadaşınızın olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede, uçak bileti ve kişisel masraflarınız dışında kalan tüm maliyetleri ikiye bölebilirsiniz. Bilhassa konaklama ve araba kiralama konusunda yalnız olmamanın avantajını yaşayacaksınız. Ucuz yurt dışı tatili için en rağbet edilen sezon yerine daha uygun bir zaman diliminde istediğiniz yere gitmeyi tercih etmelisiniz. Son olarak, gittiğiniz yerlerden bir şeyler alma konusunda kendinizi kısıtlamalısınız. Bu tavsiyelerine uyarak hayalinizdeki tatili uygun şartlarda yapabilirsiniz” diye konuştu.

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