Blokchain Migros'ta devreye girdi

İSTANBUL (AA) - Migros, meyve ve sebze ürünlerinin tüm tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişme imkanı sunan blockchain teknolojisini devreye aldı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, yeni teknoloji sayesinde, 750'den fazla meyve ve sebzenin raflara gelene kadar geçen tüm sürecine, ürünlerde yer alan MigrosBlockchain (MB) logosunu Migros Mobil Uygulaması'na okutarak ulaşabiliyor.

Migros'un, Microsoft ve Obase iş birliğiyle hayata geçirdiği blockchain altyapısıyla meyve ve sebze ürünleri, merkezi olmayan ve şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir block veri kayıt sistemine ekleniyor. Kayıt olan verilerin değiştirilmesine ve geriye dönük işlem yapılmasına olanak vermeyen sistem, güvenilir veriye ulaşabilme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, tüketim alışkanlıklarının ve beklentilerin değiştiği bu dönemde teknoloji ve dijitalleşmenin perakende sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Bu kapsamda perakende sektöründe bir ilk olarak, blockchain uygulamasının Migros'ta devreye girdiğini belirten Tort, şunları kaydetti: