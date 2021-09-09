BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti:

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Sizden çok daha az sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ve bundan şikayet eden ülkeler sizden çok şey öğrenmeliler." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Grandi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Kısa süre önce babasını kaybeden Vali Erin'e başsağlığı dileyen Grandi, Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Grandi, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin sayısının pek çok ülkenin ev sahipliği yaptığı mülteci sayısından fazla olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Sizden çok daha az sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ve bundan şikayet eden ülkeler sizden çok şey öğrenmeliler. Aynı zamanda size ne kadar teşekkür etsek azdır Çünkü bu kadar nüfus hem sizin için hem şehirde yaşayan kişiler için çok büyük zorluklar da getiriyor. Bizim buradaki ekibimiz ellerinden gelen bütün desteği sunmaya çalışıyorlar. Benim ziyaretimin bir amacı da 10 senedir ev sahipliği yaptığınız, misafirperverlik gösterdiğiniz duruma destek olmak, daha fazla neler yapabiliriz bunu anlayabilmek. Türkiye'nin çok önemli bir politikası var, Suriyeli mültecilerin erişimi konusunda. Özellikle çocukların okula, sağlığa erişimi, kimi zaman iş hayatına erişimi gibi konuları da taktirle karşılıyorum. Sizden bu konularla ilgili de tecrübe ve düşüncelerinizi duymak enteresan olacak."

Şanlıurfa Valisi Erin ise Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan bir kentte Grandi'yi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktararak, görüşmenin kentte ve Barış Pınarı Harekatı sonrası terörden arındırılan bölgede yaşayan Suriyeliler için hayırlı olmasını diledi.

Kentteki Suriyelilere ilişkin yapılan çalışmalara değinen Erin, şunları kaydetti:

"Neredeyse nüfusun dörtte biri civarında Suriyeli kardeşimizi Şanlıurfa'da barındırmaktan, ağırlamaktan, insani ihtiyaçlarının giderilmesi için olağan üstü bir çaba sarf etmekken memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Hemen yanı başımızda 4 bin 200 kilometre karelik bir alanda PKK ve İŞİD terör örgütünden temizlenen bölgede yaşayan 200 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Onların da ayaklarının üzerinde durabileceği, hayatın normalleşmesine yönelik ciddi adımlar attık. Suriyeli kardeşlerimizin kendi kendilerini yönetebilecekleri kurumlarının oluşturulmasına danışmanlık hizmeti yaptık. Terörün tahribatını ve halkın üzerinde uyguladığı o şiddet politikasının etkilerini gidermeye yönelik hem sosyal, hem ekonomik, sağlık, eğitim, alt ve üst yapıya yönelik çok ciddi çalışmalarımız, gayretlerimiz oldu. Bu alanda faaliyet gösteren uluslararası STK'lar da var, onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Ancak daha fazla uluslararası desteğin bu bölgeye aktarılmasında fayda olduğunu mülahaza ediyoruz."

Konuşmaların ardından heyetlerin toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

