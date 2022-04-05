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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Konya'da:

05.04.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'deki mültecilerin, hayata tutunmaları, hayata karışmaları ve dahil olmaları, aynı zamanda becerileri bir şekilde hayata katabilmeleri açısından Türkçe öğrenmeleri çok önemli"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye'de mülteci statüsündeki insanların Türkçe öğrenmelerinin hayata katılmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Philippe Leclerc, bazı temaslarda bulunmak ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen programları yerinde incelemek üzere Konya'ya geldi.

Valiliği ve kentteki halk eğitim merkezlerini ziyaret eden Leclerc, AA muhabirine, mültecilerin ülkeye ve hayata adaptesi noktasında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hayata adapte için öncelikli konunun eğitim olduğuna değinen Leclerc, insanların eğitim almalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Özellikle mesleki eğitim almalarının çok önemli olduğunu aktaran Leclerc, "Kadın erkek çocukların da dil kurslarına katılmaları, ileride ve şu anda burada oldukları süreçte kendi hayatlarını, kendi başlarına idame ettirebilecek becerileri kazanmaları açısından çok önemli. Bu bakımdan ben de desteklediğimiz programları ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Kentte verimli bir gün geçirdiklerini anlatan Leclerc, şöyle konuştu:

"İl Göç İdaresi temsilcileriyle buluştum, mültecilerin mesleki eğitim programlarını ziyaret ettim. Oyuncak yapımı, ayakkabı yapımı, deri malzemelerin üretimi gibi faaliyetlerde bulunduklarını gördüm. Bu yapılanlar sadece Türkiye'de değil, dünyada satılıyor. Gördüğüm birçok üründen çok etkilendim. Türk kadınları ile Türkiye'de mülteci olan Suriyeli, Iraklı, Afgan kadınların hep birlikte eğitim aldıklarını, eğitimler sonucu birlikte üretim yaptıklarını gördüm. Yan yana ve birlikte. Bu çok önemli bir şey. İnsanların kendi kendilerini idame ettirmeleri, hayata tutunmaları da çok önemli."

Leclerc, halk eğitim merkezlerinde meslek eğitimi alan bazı kadınların bu işi evlerinde sürdürdüğüne, bazılarınınsa bir işe girerek çalıştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle ayakkabı üretiminde Konya'nın çok önde gelen bir il olduğunu öğrendim. Ayakkabı firmalarında çalışanlar var. Mülteciler mesleki eğitimlerde kazandıkları becerileri işte veya evde kendilerini geliştirerek devam ettirmelerinden büyük memnuniyet duydum. Konya önemli bir il ve burada çok sayıda mülteci statüsünde insan var. Türkiye'deki mültecilerin, hayata tutunmaları, hayata karışmaları ve dahil olmaları, aynı zamanda becerileri bir şekilde hayata katabilmeleri açısından Türkçe öğrenmeleri çok önemli."

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