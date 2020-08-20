YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Böbrek hastası eşini bıçaklayan şahıs, tutuklandı

Böbrek hastası eşini bıçaklayan şahıs, tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.08.2020 22:25 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, böbrek hastası kadın diyaliz merkezinde tedaviden çıktıktan sonra eski eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, böbrek hastası kadın diyaliz merkezinde tedaviden çıktıktan sonra eski eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Eski eşini yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Ali Rıza K., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da yaşayan böbrek hastası olan Naime Caylan (36), 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi ile tartışmasının ardından ağabeyinin yaşadığı Denizli’ye taşındı. Haftada üç kez diyaliz tedavisi alması gereken Caylan, tedavi olmak için diyaliz merkezine gitti. Tedavisinin ardından Caylan, boşandığı eşi Ali Rıza K. (53) tarafından bıçaklandı. Şahıs Ali Rıza K., olay yerinden kaçarken, diyaliz merkezinde bulunan çalışanlar yardımına koştu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Caylan’ı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Caylan’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

“Namus davası ve oğlumu kirli işlerine alet etmiş”
Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan Ali Rıza K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk ifadesinde, eşinin cep telefonunu kontrol ettiğini, sürekli olarak mesajlaştığını ve kadın isimleri ile kayıtlı numaraları aradığında ise telefona erkeklerin çıktığını, bu nedenle eşi ile evde tartıştığını ve evi terk ettiğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Namus davası ve oğlumu kirli işlerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, beni aradı ben de gelerek bıçakladım” dedi. Şahıs savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyanın diline düştü!Sosyal medyanın diline düştü!
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı
Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı
Eğitim Kahramanmaraş’ta, istihdam Çin ve Kanada’da
Eğitim Kahramanmaraş’ta, istihdam Çin ve Kanada’da

Denizli Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:17
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:58
Yatsı
21:20

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Işıl Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Derman Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.