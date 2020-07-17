Böbrek hastası sağlığına Anka Hastanesi’nde kavuştu

Sol böbreği karnının yarısını kaplayacak şekilde büyüyerek işlev göremez hale gelen 34 yaşındaki Emine Altıparmak, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Karın bölgesinde şişlik, şiddetli ağrı, idrarda kanama gibi şikayetlerle Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvuran 34 yaşındaki Emine Altıparmak’ın muayene bulguları neticesinde sol böbreğinin karnının yarısını kaplayacak şekilde büyüyerek işlev göremez hale geldiği tespit edildi. Hasta için hayati tehlike oluşturan böbrek, gerçekleştirilen Nefroüreterektomi ameliyatı ile alındı.

İstanbul’da yaşayan 34 yaşındaki Emine Altıparmak’ın karın bölgesinde şişlik, şiddetli ağrı, idrarda kanama gibi şikayetleri vardı. Tedavi olmak için birçok hastaneye gitmesine rağmen derdine derman bulamayan Altıparmak, tavsiye üzerine son çare olarak Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurdu. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edilen Altıparmak’ın yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda bir böbreğinin işlevini yitirdiği ve bu böbreğin karın içinde bağırsakları sıkıştırıp, karaciğere baskı yaptığı saptandı. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

Opr. Dr. Hilmi Çelik tarafından gerçekleştirilen Nefroüreterektomi operasyonu ile Altıparmak’ın işlev görmeyen sağ böbreği başarılı şekilde alındı. Ameliyat sonrası ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Altıparmak, “Keşke daha önce Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvursaydım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve benimle çok iyi ilgilenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi yetkilileri ve çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik ise, operasyonla ilgili, “Hastamız bize karın bölgesinde şişlik, şiddetli ağrı ve idrarda kanama şikayeti ile geldi. Hastamızın muayene bulguları neticesinde sağ böbreğinin karnının yarısını kaplayacak şekilde büyüyerek işlev göremez hale geldiği, bağırsak ve karaciğere baskı yaptığını tespit ettik. Hastamız için hayati tehlike oluşturan böbreği başarılı bir operasyonla aldık. Şu an sağlık durumu iyi” ifadelerini kullandı.

Böbrek hastalığının belirtilerinin çoğu zaman fark edilmediğini ve bu nedenle tedavide geç kalındığını söyleyen Üroloji Uzman Op. Dr. Hilmi Çelik, “Belirtileri ne kadar erken fark eder ve önemserseniz, hastalığın ilerlemesini engeller ve doğru müdahale ile hastalıktan kurtulabilirsiniz” uyarısında da bulundu.