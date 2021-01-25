Böbrek ve idrar yolundaki taşlar laparoskopik cerrahi ile çıkarıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniği Alanya’da yeni bir operasyona imza attı. Havva Söylemez ve Zeliha Uslu adlı 2 hasta ilçede ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik üriner sistem taş cerrahisi ile eski sağlığına kavuştu.

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç’a şiddetli yan ağrısı şikayeti ile başvuran iki hastaya yapılan muayene, tetkik ve görüntüleme yöntemleri neticesinde Havva Söylemez’e sol üreterinde (idrar kanalı) 2 buçuk santimetrelik Zeliha Uslu’yada sağ böbreğinde 4 buçuk santimetrelik böbrek taşı olduğu söylendi. Taşların her iki hastanında böbreğine zarar verdiği saptandı. Tomografi ölçümü neticesinde taşların oldukça sert olduğu anlaşılarak operasyona karar verildi. Hastalara laparoskopik üriner sistem taş cerrahisi ( kapalı idrar yolu) hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akkoç onaylarını alarak ameliyata aldı.

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Akkoç, “Laparoskopik olarak gerçekleştirilen her iki ameliyatta da 3 adet 0,5-1 santimetrelik deliklerden böbreğe ulaşılarak operasyon gerçekleştirildi ve taşlar mevcut deliklerden bir tanesi hafif genişletilerek tek parça olarak çıkartıldı” dedi.

Laparoskopik cerrahinin avantajlarına değinen Dr. Akkoç, “Operasyon sonrası hastanın toparlanma süresinin kısalması, hastanın daha az ağrı hissetmesi, fıtık gibi olası komplikasyonların daha az olması ve kozmetik olarak daha yüz güldürücü sonuçların olması laparoskopik cerrahinin önemini arttırmaktadır” diye konuştu.



