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Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen yeniden seçildi

23.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen yeniden seçildi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun (TBBDF) 5. olağan genel kurulunda Mutlu Türkmen yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula ismi bildirilen 129 delegeden 84'ü katıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan Türkmen, kullanılan 61 oyun 60'ın aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Mutlu Türkmen genel kurulda yaptığı konuşmada, bocce, bowling ve dart sporlarının Türkiye'de her geçen gün daha tanınır olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmaların meyvelerini uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanarak almaya başladıklarını anlatan Türkmen, "En son İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcumuz Buket Öztürk altın madalya kazandı. Basamak disiplininde yarışan ablası milli sporcumuz İnci Ece Öztürk ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Şu an iki kızımız da burada, huzurlarınızda kendilerini tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kendisini tekrar aday gösteren camiasına teşekkürlerini sunan Türkmen, ödül alan milli sporcu ve antrenörlerine de çeşitli ödüller takdim etti.

Başkanlığını Mutlu Türkmen'in yaptığı federasyonun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Fahrettin Göktaş, Ayhan Tuğlu, Serdar Arslan, Murat Kul, Faik Kapsız, Bilal Aydın, Afşin Yılmaz, Lokman Ertürk, Fikret Kelleş, Berçin Havva Öztürk, Ferdi Şimşek, Taşkın Akdağ, Alper Erduran ve Rıdvan Özkan.

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