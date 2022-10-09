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Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı

09.10.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı

Bocce Kadın Genç Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Palma del Mallorca şehrinde düzenlenen organizasyonda yarışan Kadın Genç Milli Takımı yarı finalde Fransa'yı 13-11 yenerek finale çıktı.

Gökhan Bozdemir'in antrenörlüğünde Rabia Nur Uzunay, Büşranur Uzun, Demet Şahin ve Merve Karakaya'dan oluşan milli takım finalde İngiltere ile karşılaştı. Bu maçı da 13-8 kazanan milliler organizasyonu altın madalya ile tamamladı.

Organizasyonda daha önce Milletler Kupası müsabakalarında yarışan Kadın Ümit Milli Takımı da bronz madalya elde etmişti.

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