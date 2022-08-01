YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Boccia Milli Takımı, Hollanda'daki turnuvaya katılıyor

Boccia Milli Takımı, Hollanda'daki turnuvaya katılıyor

01.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boccia Milli Takımı, Hollanda'daki turnuvaya katılıyor

İZMİR (AA) - Petkim’in ana sponsoru olduğu Boccia Milli Takımı, Hollanda'daki World Boccia Challenger'da 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan toplama mücadelesi verecek.

Petkim'den yapılan açıklamada, Hollanda'nın Veldhoven kentinde bugün antrenman ve sıralama müsabakalarıyla başlayan turnuvada Türkiye'yi BC3 kategorisinde Öner Bozbıyık, Ersoy Turp, Havva Alyurt, BC4 kategorisindeYahya Gürbüzer, Mehmet Emin Ateş ve Fatma Gürbüzer'in temsil edeceği belirtildi.

Organizasyonda 24 ülkeden 94 sporcunun katıldığı kaydedildi.

Boccia Milli Takımının bu turnuvadan sonra 22-29 Ağustos'ta Polonya ve 6-14 Eylül'de İtalya’daki turnuvalara katılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmirli kadın, kendisini rehin alan eşi için en ağır cezayı istiyorİzmirli kadın, kendisini rehin alan eşi için en ağır cezayı istiyor
Caferiler Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andıCaferiler Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
boccia paralimpik turnuva

İzmir Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:06
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:30
Yatsı
22:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Osmangazi Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.