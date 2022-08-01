Boccia Milli Takımı, Hollanda'daki turnuvaya katılıyor

İZMİR (AA) - Petkim’in ana sponsoru olduğu Boccia Milli Takımı, Hollanda'daki World Boccia Challenger'da 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan toplama mücadelesi verecek.

Petkim'den yapılan açıklamada, Hollanda'nın Veldhoven kentinde bugün antrenman ve sıralama müsabakalarıyla başlayan turnuvada Türkiye'yi BC3 kategorisinde Öner Bozbıyık, Ersoy Turp, Havva Alyurt, BC4 kategorisindeYahya Gürbüzer, Mehmet Emin Ateş ve Fatma Gürbüzer'in temsil edeceği belirtildi.

Organizasyonda 24 ülkeden 94 sporcunun katıldığı kaydedildi.

Boccia Milli Takımının bu turnuvadan sonra 22-29 Ağustos'ta Polonya ve 6-14 Eylül'de İtalya’daki turnuvalara katılacağı bildirildi.

