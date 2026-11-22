Şampiyonlar Ligi Bodo Glimt Salı 20:45 LASK

Bodo Glimt ile LASK, 24 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Aspmyra sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bodo Glimt, LASK'ı konuk ediyor. İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkacak.

Takımların güncel form bilgileri Bodo Glimt tüm kulvarlar Molde 2-4 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G

Tromso 0-2 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G

Bodo Glimt 0-0 Lille Şampiyonlar Ligi B

Bodo Glimt 3-2 Viking Norveç Eliteserien G

Bodo Glimt 0-1 Valerenga Norveç Eliteserien M LASK tüm kulvarlar LASK 2-1 Hartberg Avusturya Bundesliga Ligi G

Ried 2-4 LASK Avusturya Bundesliga Ligi G

LASK 4-0 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi G

LASK 2-1 WSG Tirol Avusturya Bundesliga Ligi G

LASK 1-3 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Bodo Glimt, son 5 maçında 4 galibiyet ile dikkat çekerken, LASK avrupa ligindeki son karşılaşmalarında 2 galibiyet elde etti. Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet ile 7 gol atıp 9 gol yedi. LASK ise 5 maçta 2 galibiyetle 10 gol atarken, 12 gol kalesinde gördü.

Eksik Oyuncular Bodo Glimt 3 eksik Isak Sjong August Mikkelsen Hakon Evjen LASK 4 eksik Cheikne Kebe Ramiz Harakate Art Smakaj George Bello

Bodo Glimt kadrosunda Isak Sjong (Sakat), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat) ve Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve George Bello (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.