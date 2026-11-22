Bodo Glimt ile LASK, 24 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Aspmyra sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bodo Glimt, LASK'ı konuk ediyor. İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkacak.
Bodo Glimt, son 5 maçında 4 galibiyet ile dikkat çekerken, LASK avrupa ligindeki son karşılaşmalarında 2 galibiyet elde etti. Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet ile 7 gol atıp 9 gol yedi. LASK ise 5 maçta 2 galibiyetle 10 gol atarken, 12 gol kalesinde gördü.
Bodo Glimt kadrosunda Isak Sjong (Sakat), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat) ve Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve George Bello (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
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