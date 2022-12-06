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Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 106 düzensiz göçmen yakalandı

06.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 106 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerin durdurdukları 5 lastik botta 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan 139 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Durdurulan lastik botların birinde göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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