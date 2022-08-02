YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandıMuğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat ettiABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
IC İçtaş'tan, Akkuyu Nükleer'in "sözleşme feshine" ilişkin açıklamaIC İçtaş'tan, Akkuyu Nükleer'in "sözleşme feshine" ilişkin açıklama
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum bot

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
06:05
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:21
Yatsı
21:49
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

17 yıl boyunca hapsetti! Polis gördüklerine inanamadı

17 yıl boyunca hapsetti! Polis gördüklerine inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çektiği çileye can dayanmaz! Binlerce kez tecavüze uğradı

Çektiği çileye can dayanmaz! Binlerce kez tecavüze uğradı

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.