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Bodrum açıklarında yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik gemisiyle karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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