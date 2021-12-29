Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına bekleniyor

Bodrum-Anamur arasında, yarın için denizde fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum-Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (62-74 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Kaş-Anamur arasında ise fırtına kuvvetinin yer yer 9'u bulması bekleniyor. Bölgede fırtınanın cuma akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.
Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz