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Bodrum Belediyesi kafelerinde indirim dönemi başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 02.03.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla, Belediye A.Ş.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla, Belediye A.Ş. kafelerinde yüzde 35’e varan indirim yapıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve gelmesinin ardından bağımsız bir mali denetçi ile tüm hesapları denetim altına alınan ve mali disiplin uygulanan Belediye A.Ş., indirimli fiyat dönemine geçti. 28 Şubat 2020 tarihi itibariyle, Belediye kafelerinde satışa sunulan ürünlerin yüzde 70’inde yüzde 35’e varan oranlarda indirim yapıldı. Yeni fiyat uygulaması, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye A.Ş.’nin sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam edeceğini ve yeni yatırımlarla Bodrum halkının hizmetinde olacaklarını söyledi.

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