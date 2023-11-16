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Bodrum Cruise Port, 101 gemi ve 102 bin 479 kruvaziyer yolcusunu ağırladı

16.11.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Bodrum Cruise Port, 2023 sezonunda toplam 101 gemi ve 102 bin 479 kruvaziyer yolcusunu ağırladı.

Şirket açıklamasına göre, Global Ports Holding'in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, bu yıl rekor sayılabilecek gemi ve yolcu sayısı ile farklı ülkelerden gelen binlerce turiste ev sahipliği yaptı.

2023 sezonunda 101 gemi ve 102 bin 479 kruvaziyer yolcusunu ağırlayan Bodrum Cruise Port, Bodrum-Kos arası feribot seferlerinde ise 836 feribot seferi ile 114 bin 681 yolcuya ve 388 lüks özel mega yata da hizmet vererek 15 Kasım'da Seabourn Encore gemisi ile sezon kapanışı gerçekleştirdi.

Bodrum'a gelen gemilerin çeşitliliği ve ilk defa Türkiye'ye gelmeleri sezonun en belirleyici özelliklerinden biri olarak öne çıktı.

Türkiye'nin en önemli kruvaziyer destinasyonlarından olan Bodrum'un öne çıkan limanlarından biri olan Bodrum Cruise Port, bu yıl Türkiye'ye ilk kez gelen Virgin Voyages'a ait Resilient Lady'i ağırladı.

Virgin Voyages'ın filosuna yeni kattığı Resilient Lady, Türkiye'deki ilk destinasyon seçimini Bodrum'dan yana kullandı ve bu sezon toplamda 16 sefer Bodrum Cruise Port'u ziyaret etti.

Mystic Cruises'a ait Vasco Da Gama ve Europa gemileri de Bodrum'a ilk kez geldi. Ayrıca Bodrum Cruise Port, Celebrity Cruises'tan Celebrity Apex'i, MSC Cruises'dan MSC Opera ve Sinfonia'yı, Ritz Carlton Yacht'tan Evrima'yı ve Regent Seven Seas Cruises'tan Seven Seas Splendor ve Seven Seas Navigator gemilerine de ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, Kruvaziyer turizminin dünya turizmi içerisinde en hızlı büyüyen turizm segmenti olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm sektörünün yükselen yıldızı kruvaziyer turizminde Bodrum Cruise Port olarak yüksek standartlara sahip alt yapımız ve operasyonel bilgi birikimimizle öne çıkıyoruz. Bu sezon Türkiye'ye ilk defa gelen gemileri limanımızda ağırladık. Önümüzdeki yıl Bodrum'da daha fazla gemi seferiyle daha fazla yolcu beklediğimizi şimdiden müjdeleyebilirim. Son 15 yılın en iyi sezonu olmasını bekliyoruz. Bodrum'un her geçen gün daha popüler bir kruvaziyer destinasyonu olduğunu görmekten çok memnunuz."

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