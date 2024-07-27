'Bodrum'da fiyatlar geri çekilmiş' dedi ama... Önder Açıkbaş ödediği hesabı 'rengim gitti' diyerek tek tek saydı

MYNET- Tatlı Hayat, Yarım Elma, Leyla ile Mecnun, Bir İstanbul Masalı ve Hep Yek gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Önder Açıkbaş son dönemde dillerden düşmeyen Bodrum hakkında konuştu.

'FİYATLAR GERİ ÇEKİLMİŞ'

Son olarak Sığacık'a gittiğini söyleyen ünlü isim Bodrum'u pahalı bulduğunu ama fiyatların geri çekilmeye başladığını söyleyerek bir mekanda ödediği hesabı açık açık anlattı.

Ünlü oyuncuya 'Bodrum'da fiyatlar nasıl?' diye soruldu ve Açıkbaş şöyle yanıt verdi;

ÖDEDİĞİ HESABI TEK TEK SAYDI

''Bodrum esnafı vaziyetin fena farkında. Fiyatlar geri çekilmiş ama galiba insanlar yıllar süren bu meseleden dolayı biraz darılmış. Çok yer boştu ben Bordum'dayken. Ama geçen gün kız arkadaşım iki bardak bir şey içki, bir arkadaşımın bir bardak içeceği, bir karpuz bir kavuna 3 bin TL verdim. Kızın yanında da rengim gitti ama yani. Keşke yapmasalar çünkü maliyet hesaplamayı biliyoruz. Ama eminim fiyatlar zamanla geri gelecek ve bizim alım gücümüz artacak.''