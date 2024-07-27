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  4. 'Bodrum'da fiyatlar geri çekilmiş' dedi ama... Önder Açıkbaş ödediği hesabı 'rengim gitti' diyerek tek tek saydı

'Bodrum'da fiyatlar geri çekilmiş' dedi ama... Önder Açıkbaş ödediği hesabı 'rengim gitti' diyerek tek tek saydı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 07:58
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Son olarak Hep Yek ve Öğretmen filmlerinde rol alan ünlü oyuncu Önder Açıkbaş son dönemde pahalılığı ile gündemden düşmeyen Bodrum hakkında açıklamalarda bulundu. Son olarak Sığacık'a gittiğini söyleyen ünlü isim 'fiyatlar geri çekilmiş ama mekanlar boştu' diyerek bir mekana ödediği hesabı açık açık anlattı.

MYNET- Tatlı Hayat, Yarım Elma, Leyla ile Mecnun, Bir İstanbul Masalı ve Hep Yek gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Önder Açıkbaş son dönemde dillerden düşmeyen Bodrum hakkında konuştu.

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önder

'FİYATLAR GERİ ÇEKİLMİŞ'

Son olarak Sığacık'a gittiğini söyleyen ünlü isim Bodrum'u pahalı bulduğunu ama fiyatların geri çekilmeye başladığını söyleyerek bir mekanda ödediği hesabı açık açık anlattı.

Ünlü oyuncuya 'Bodrum'da fiyatlar nasıl?' diye soruldu ve Açıkbaş şöyle yanıt verdi;

önder açıkbaş

ÖDEDİĞİ HESABI TEK TEK SAYDI

''Bodrum esnafı vaziyetin fena farkında. Fiyatlar geri çekilmiş ama galiba insanlar yıllar süren bu meseleden dolayı biraz darılmış. Çok yer boştu ben Bordum'dayken. Ama geçen gün kız arkadaşım iki bardak bir şey içki, bir arkadaşımın bir bardak içeceği, bir karpuz bir kavuna 3 bin TL verdim. Kızın yanında da rengim gitti ama yani. Keşke yapmasalar çünkü maliyet hesaplamayı biliyoruz. Ama eminim fiyatlar zamanla geri gelecek ve bizim alım gücümüz artacak.''

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Bodrum Önder Açıkbaş
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