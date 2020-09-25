YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum Dağbelen’in su sorunu çözülüyor

Bodrum Dağbelen’in su sorunu çözülüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 25.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yeniliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yeniliyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları çekerken, Bodrum Dağbelen Mahallesi’nde su kesintilerinin önüne geçmek için 3 Bin 400 metre uzunluğunda terfi ve şebeke hattı çalışmalarını sürdürüyor.
Dağbelen Mahallesi’nde MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden hat çalışmalarını yerinde takip eden Dağbelen Mahallesi Muhtarı Volkan Kara, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kara, “2014 yılından bu yana Dağbelen Mahallesi muhtarlığını yapıyorum. Mahallemiz daha önceki yıllarda su sorunları yaşıyordu. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi bizi hiçbir zaman susuz bırakmadı. Tanker takviyesi yaptı. Bu proje ile Dağbelen bundan sonraki süreçte susuz kalmasının önüne geçilecek. Mahallemde yürütülen bu çalışmalarından dolayı mahalle sakinlerim adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler

Muğla Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
13:03
İkindi
16:27
Akşam
19:07
Yatsı
20:21

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Meltem Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Can simidinden düşen turist öldü
Can simidinden düşen turist öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.