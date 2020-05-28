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Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

-Korona virüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal olan Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı.

Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı

-Korona virüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal olan Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı. Seferlerde feribota maskesiz binmek yasak.
Bodrum Datça feribot seferleri yeniden başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla Bodrum-Datça feribot seferleri 23 Mart 2020 tarihinde iptal olmuştu. 28 Mayıs 2020 tarihinde başlayan feribot seferlerinde yolcu kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi feribota alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri feribotları her seferden sonra dezenfekte ediyor. Bodrum-Datça seferini gerçekleştiren feribotlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken maskesiz binmek yasak.
Bodrum-Datça feribot saatleri
Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 09.00’da, Datça-Bodrum arasında ise Çarşamba ve Cuma 09.00’da Cumartesi ve Pazar ise 17.00 olarak belirlendi.

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Öğle
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İkindi
17:00
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
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