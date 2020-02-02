YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki

Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki

MUĞLA HABERLERİ  | 02.02.2020 01:28 | Son Güncelleme

Dün Bodrum esnafına Türk bayrağı dağıtarak Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı Yırtan Yunan Vekil Lagos’a tepkisini gösteren Bodrum Belediyesi, bugün de bayrak dağıtımına devam ederken bazı esnaflar işyerlerine her iki ülkenin bayrağını asarak dünyaya mesaj verdiler.Bodrum bir kez daha hoşgörünün ve dünyanın şehri olduğunu gösterdi.

Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki

Dün Bodrum esnafına Türk bayrağı dağıtarak Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı Yırtan Yunan Vekil Lagos’a tepkisini gösteren Bodrum Belediyesi, bugün de bayrak dağıtımına devam ederken bazı esnaflar işyerlerine her iki ülkenin bayrağını asarak dünyaya mesaj verdiler.

Bodrum bir kez daha hoşgörünün ve dünyanın şehri olduğunu gösterdi. Bodrum Belediyesi halkla ilişkiler birimi tarafından dağıtılan Türk bayraklarını işyerlerinin cephesine asan esnaflardan dostluk ve kardeşlik mesajı geldi.

Bodrum’da bazı esnaflar Belediye halkla ilişkiler birimi tarafından dağıtılan Türk bayraklarının yanına Yunan bayrağı asarak adeta bayrağa saygı dersi verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konu iki yaka halklarının yıllardır bu topraklarda barış ve kardeşlik içinde yaşadığını hatırlatarak bu tür münferit olayların bu dostluğa gölge düşürmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Aras "Toplumda yükselen gerginliği körüklemek hiç kimseye fayda sağlamaz birbirimizi dinlemek ve anlamaya çalışmak zorundayız. Nefret dili ve linç kültürü yerine barış dilinin Tüm dünyada egemen olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

Muğla Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:25
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Fidan Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Farilya Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Türkbükü Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

MHP Yatağan eski İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

MHP Yatağan eski İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

Muğla’da ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık

Muğla’da ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.