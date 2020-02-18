Bodrum, Green Destınatıon haritasında

Green Destination kapsamında Uluslararası Quality Coast-Sürdürülebilir Kıyı Turizmi Ödül Programına başvuran Bodrum Belediyesi, Turkiye’de ilk kez “Sürdürülebilirlik Birimi” kuran belediye oldu.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan birimin teknik ve idare personeline, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz’ın da katılımıyla "Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm için Uluslararası Standart-Kriterler" konulu iki günlük eğitim verildi.

Sahiller, kıyılar, varış yerleri ve oteller için Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Ödülü ve Sertifikası veren Green Destination’ın uluslar arası haritasına giren Bodrum için önemli bir adım daha atıldı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Sürdürülebilirlik Birimi”, Green Destination programı konusunda çalışmalarını başlattı. Green Destination’ın sekreteryasını ise Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Uluslar arası İlişkiler birimi yönetecek.

Bodrum Belediyesi’nde, Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Ödülü ve Sertifika veren kurum olan Green Destination’ın standartları ve kriterleri ile ilgili iki günlük bir eğitim programı gerçekleştirildi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitimi MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli verdi. Green Destinations katılım kriterleri hakkında bilgi veren Kuleli, Bodrum’un ilk kez uluslararası Green Destination haritasında yer almasını sağladıklarını belirterek, Green Destination için pilot bölge olarak seçilen Bitez’in bu program kapsamında örnek teşkil edeceğini, önümüzdeki yıllarda ise Bodrum’un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtan pek çok bölgenin programa dahil edilmesini hedeflediklerini anlattı.

Prof. Dr. Tuncay Kuleli, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “korunacak hassas bölge” ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası’nı da Green Destination programına dahil edebileceklerini kaydetti.

İki gün süren eğitim toplantısında genel olarak yerel halkın sürdürülebilir turizmdeki önemi, turizm politikaları, doğanın, kültürel mirasın ve doğal kaynakların korunması gibi hususlar ele alındı. Green Destination standartları olan Destinasyon Yönetimi, Doğa, Hayvanlar ve Manzara, Çevre ve İklim, Kültür ve Gelenek, Sosyal Esenlik, İş ve Misafirperverlik gibi altı ana temayı kapsayan 100 kriter hakkında Belediye’nin ilgili birim amirleri ve personellerine ayrıntılı bir sunum yapıldı.

