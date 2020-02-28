YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum halkına ‘Bayrak asın’ çağrısı

Bodrum halkına ‘Bayrak asın’ çağrısı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.02.2020 20:05 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz için Bodrum halkına ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaları çağrısı yaptı.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit olduğunu ve 32 askerin de yaralandığını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Bodrum halkına ‘Bayrak asın’ çağrısı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz için Bodrum halkına ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaları çağrısı yaptı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit olduğunu ve 32 askerin de yaralandığını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. Başkan Aras, “Bütün Bodrum halkına çağrımızdır. Şehitlerimizi, ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar, evlerimize ve işyerlerimize Türk bayrağı asalım” dedi.
Başkan Aras, çağrısını sosyal medya hesaplarından ve SMS mesajı ile tüm Bodrum halkına iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Muğla Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:33
Öğle
13:24
İkindi
16:34
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Sabancı Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”

Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.