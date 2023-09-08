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Bodrum havalandırmasına düşen yavru kediyi, itfaiye kurtardı

08.09.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Bodrum havalandırmasına düşen yavru kediyi, itfaiye kurtardı

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bodrumundaki havalandırmaya yavru kedi düştü. Yavru kedinin sesini duyan bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartmanın bodrum katına inerek, havalandırmaya düşen yavru kediyi kurtardı. Ekiplerin çabasıyla kurtarılan yavru kedi, yapılan kontrolün ardından annesinin yanına bırakıldı.

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