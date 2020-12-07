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Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; "Avcılık değil yağma yapıyorlar"

MUĞLA HABERLERİ  | 07.12.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum’da yapılmasına izin verilen deniz patlıcanı avcılığının abartan avcıların, talan edercesine deniz patlıcanı avladığını ifade etti.4 yılda bir hasadına izin verilen deniz patlıcanı avının, yaklaşık bir ay önce uygulamaya konulan karar ile yasal hale getirilmesinin ardından, Turgutreis - Akyarlar- Gümüşlük açıklarında 80’i aşkın teknede avcılık yapılmaya başlandı.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum’da yapılmasına izin verilen deniz patlıcanı avcılığının abartan avcıların, talan edercesine deniz patlıcanı avladığını ifade etti.

4 yılda bir hasadına izin verilen deniz patlıcanı avının, yaklaşık bir ay önce uygulamaya konulan karar ile yasal hale getirilmesinin ardından, Turgutreis - Akyarlar- Gümüşlük açıklarında 80’i aşkın teknede avcılık yapılmaya başlandı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen av sezonunu abartan bazı avcıların talan edercesine deniz patlıcanı topladığını iddia etti.
“Bu talancı bir avcılık”
Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz deniz patlıcanı avcılığının normal bir avcılık türü olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu; “Talancı bir avcılık. Bizim kıyı balıkçılığımız gibi yıllardan beri devam eden bir avcılık türü değil. Bu insanların bir anda sürü halinde bölgeye gelip avcılık yaparak neredeyse bölgenin ürünlerini tükettiği şekilde yapılan bir avcılık. Ayrıca bu avcılık sürdürülebilir bir avcılık değil. Geçtiğimiz senelerde Kuzey Ege’de serbestti. Şimdi Kuzey Ege’de deniz patlıcanı bitti ve orada serbest değil. Yani biz tükete tükete geliyoruz”
Arif Yımaz, bu avcılığın acilen av sürelerinin kısaltılmasını ve yasaklanmasını talep ettiklerini söyledi.

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