Bodrum Korona virüse savaş açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesi korona virüsü karşı savaş açtı. Gece gündüz, banka şubeleri, ATM’ler, nöbetçi Noterler, PTT, Aydem şubeleri ve halkın en çok uğradığı bölgeler dezenfekte ediliyor. Bodrum Belediyesinin acil eylem planı kapsamından korona virüsüne karşı seferberlik ilan edildi.

Bodrum Belediyesi’nin korona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı başlattığı Acil Eylem Planı kapsamında, ilçe genelindeki banka şubeleri, ATM’ler, nöbetçi Noterler, PTT ve Aydem şubeleri günlük olarak dezenfekte ediliyor. Temasın yüksek olduğu yerlerde virüs yayılma riskini en düşük seviyeye çekmeye çalışan Belediye ekipleri, nöbetçi eczanelerdeki mesaisini akşam saatlerinde sürdürürken, gündüz de sanayi siteleri, noterler, ATM’ler, ankesörlü telefonlar, semt pazarlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor. İlçede bulunan tüm otomobiller, minibüsler, kamyonlar, tırlar ve yatlarda bile ücretsiz olarak dezenfekte işlemi yapılıyor. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının barındığı ve gönüllülerin sık sık mama ve diğer malzemeleri bırakmak için ziyaret ettiği Torba ve Turgutreis’teki barınaklar, çiftlikler ve veteriner kliniklerini dezenfekte ediyor.

Bodrum Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kriz Masasınca uygulamaya konulan Acil Eylem Planı kapsamında, 42 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekibi ve 32 kişilik denetim ekibi görevlendirildi. Ekipler gün boyunca gruplar halinde Bodrum’un farklı noktalarında planlanan yerlerde dezenfekte ve denetim faaliyetlerini yürütüyor.

Halk sağlığını korumak adına süreci tüm kamu kuruluşları ile koordineli yürüten Bodrum Belediyesi, zabıta ekiplerini de Korona virüsle mücadele kapsamındaki denetim alanlarına yönlendiriyor. Yayımlanan tedbir genelgeleri doğrultusunda market, toplu taşıma araçları ve pazaryerleri gibi yerlerde güvenli mesafenin korunması ve koruyucu malzemelerin kullanımı konularında denetim yapan Belediye zabıtası, aynı zamanda market, fırın, bakkal ve toplu taşıma araçlarındaki yüzde 10 müşteri sınırlamasını kontrol ederek uyarılarda bulunuyor.

Diğer yandan Bodrum Belediye Zabıta ekipleri, zor durumda kalan ve dışarı çıkması kısıtlanan vatandaşların elinden tutmaya da devam ediyor. Vatandaşlar, bu hizmetlerden duyduğu memnuniyetlerini gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse belediyeyi ya da direkt olarak Başkan Ahmet Aras’a dile getiriyor.

