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Bodrum otogarı enerjisini güneşten alacak

MUĞLA HABERLERİ  | 06.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

Dünya’nın ve Türkiye’nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum’a Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve yakında açılışı yapılacak olan Bodrum Otogarının güneş panellerinden oluşan çatısı devreye alındı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum’a Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve yakında açılışı yapılacak olan Bodrum Otogarının güneş panellerinden oluşan çatısı devreye alındı. 640 kwh güce sahip olan ve Türkiye’nin yapıya entegre en büyük kurulumu olan sistemle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin güneş panellerinden elde ettiği kurulu gücü 1087 kwh’e çıkacak.
Yılda 1000 hanenin elektrik tüketimi güneşten
Güneşlenme süresi bakımından Türkiye’nin en şanslı illerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi sırasıyla Menteşe ilçesi mezbahası 105 kwh, Menteşe Şehirlerarası otogarı çatısı 290,4 kwh, Bodrum Konacık Hizmet binası 52,4 kwh ve son olarak Bodrum Terminal 640 kwh olmak üzere toplam 1087 kwh kurulu güce sahip olacak. Yaklaşık 1000 hanenin YILLIK elektrik tüketimine eşit enerji üretecek tesisler belediye bütçesine de yaklaşık 1 Milyon TL ekonomik kazanç sağlayacak.

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Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
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