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Bodrum plajlarında sezon hazırlığı

İHA İHA
30.04.2024 11:17
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Bodrum Belediyesi tarafından kent genelindeki 83 halk plajında sezon hazırlıkları yapılıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Plajlar Birimi ekipleri, plaj hazırlıkları kapsamında çevre ve şemsiye düzeni yaparken genel kontrolleri gerçekleştirerek halk plajlarını sezona hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında Gerenkuyu, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Küçükbük, Gündoğan ve Turgutreis Günbatımı halk plajlarında şemsiye dikim işlemleri tamamlandı. Bodrum genelinde 686 şemsiye dikildi.

Halk plajı çalışmalarında şemsiye dikimi dışında sahil tesviyesi, duş, lavabo ve soyunma kabinlerinin tamir ve bakım işlemleri de yapılıyor. Dezavantajlı bireyler için yürüyüş yolları ve yüzme kulvarları düzenleniyor. Şamandıralar ise 1 Haziran itibariyle çekilerek plajlardaki çalışmalar tamamlanacak.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum genelinde bulunan Bodrum Belediyesi halk plajlarındaki çalışmaların turizm yoğunluğunun başladığı bölgelere göre planlanarak devam ettiğini belirtti.

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