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Bodrum sahilleri dolmaya başladı

07.06.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin popüler tatil bölgelerinden Bodrum, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Haziran itibarıyla turist sayısında büyük bir artış yaşandı.
Bodrum, turistik cazibesi, plajları, tarihi zenginlikleri ve canlı gece hayatıyla bilinirken, bu yıl da tatilciler için çekici bir destinasyon oldu.

Yerli ve yabancı turistler tatilin tadını doyasıya çıkarmaya başladı.
Bodrum’un yaz sezonu boyunca konaklama tesislerinde büyük bir doluluk yaşaması bekleniyor. Oteller, tatilcilerin taleplerini karşılamak için ek hizmetler ve etkinlikler sunmaya çalışıyor. Aynı zamanda restoranlar ve kafeler, lezzetli Türk yemekleri ve dünya mutfaklarıyla turistlere unutulmaz bir tatil deneyimi sunmaya başladı.

Bodrum, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte canlı ve enerjik bir atmosfere büründü. Yerli ve yabancı turistler, unutulmaz hatıralar biriktirmek ve Bodrum’un güzelliklerinin tadını çıkarmak için bölgeye akın etmeye devam ediyor.

Öte yandan, son meteorolojik verilere göre Bodrum’da sıcaklık 32 dereceye ulaştı.

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