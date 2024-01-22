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Bodrum Torba kanalizasyon ve arıtma tesisi tamamlandı

İHA İHA
22.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Torba kanalizasyon hattı ve atık su arıtma tesisi tamamlandı.

Bodrum Torba kanalizasyon ve arıtma tesisi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak projesi olan İçmeler Atık Su Arıtma Tesisi, Torba, Kızılağaç ve Çiftlik Mahallelerini kapsayan kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlere şebeke bağlantılarına başlandı.

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Yaz aylarındaki turizm tesisi ve ikinci konut nüfusu ile birlikte Arıtma Tesisinden hizmet alacak kişi sayısı 100 bine ulaşacak. Projenin hayata geçirilmesi ile kanalizasyon şebekesi bağlanan mahallelerden Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması gereken atık su gelirleri, 27 yıl süre ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ödenecek. Böylece Büyükşehir Belediyesi uzun vadeli ödeme planlaması ile bir bölgeyi daha kanalizasyon ve atık su arıtma tesisine kavuşturdu.

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