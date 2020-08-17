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Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek

MUĞLA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Denizlerde ve kıyılarda ciddi derece kirliliğe neden oldukları gerekçesi ile tepki çeken Kültür Balıkçıları’nın üst kuruluşu olan Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ile Muğla Tarım ve Orman İl Müdürülüğü arasında protokol imzalandı.

Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek

Denizlerde ve kıyılarda ciddi derece kirliliğe neden oldukları gerekçesi ile tepki çeken Kültür Balıkçıları’nın üst kuruluşu olan Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ile Muğla Tarım ve Orman İl Müdürülüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, denizlerde balık üretimi yapan Kültür Balıkçıları faaliyet gösterdikleri Muğla ve Bodrum civarında kıyıların temizliğini de yapacaklar.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan arasında Su Ürünleri Yetiştiriciliği ÇED sahalarının kıyısal alanlarının temizliğine yönelik 14 maddelik işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Bugün çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Mart ayında yapmayı planladığımız imza törenini salgın süreci nedeniyle bugün yapabiliyoruz. Deniz Kültür Balıkçılığı yetiştiriciliğinin yüzde 65’inin yapıldığı Milas ve Bodrum’da oluşabilecek atıkların temizlenmesine yönelik bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz" diye konuştu.
"Denizi kirletmiyoruz ama negatif bir katkımız olabilir"
Gereç çevreyi kirlettiği gerekse kötü koku yaydığı gerekçesi ile son zamanlarda ciddi tepki çeken kültür balıkçıları adına protokolü imzalayan Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan ise, "Deniz balıkçılığı konusunda Avrupa’nın lideriyiz. Türkiye’nin en kaliteli çupra ve levreğini yetiştiriyoruz. Muğla’da 30 yıldır kültür balıkçılığı faaliyeti sürüyor. Bazı çıkar çatışmaları nedeniyle bizler günah keçisi olarak adlandırıldık. Denizi biz kirletmiyoruz. Fakat ister istemez negatif bir katkımız da olabilir. Bizim çiftliklerimize yakın koylarda temizlik yapıyorduk. Bugün sizlerin destekleriyle bu süreci genişlettik ve geleneksel hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından sözleşme taraflarca imzalanarak yürürlüğe girdi. Bundan sonra gerek tarafların gerekse çevreye duyarlı vatandaşların imzalanan protokolün takipçisi olacağı belirtildi.

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