YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum Yahşi’de 5 bin hane suya kavuştu

Bodrum Yahşi’de 5 bin hane suya kavuştu

MUĞLA HABERLERİ  | 07.02.2020 23:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent ve Yahşi Mahallelerinde 55 bin metre içme ve kullanma suyu hattı döşendi.Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde 10 bin metre MUSKİ ekipleri tarafından yeni şebeke hattı döşendi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent ve Yahşi Mahallelerinde 55 bin metre içme ve kullanma suyu hattı döşendi.
Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde 10 bin metre MUSKİ ekipleri tarafından yeni şebeke hattı döşendi. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde 5 bin hane içme suyuna kavuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri turizm cenneti Bodrum’un su hatları yeniliyor şebeke bağlantısı olmayan mahallelere şebeke bağlantısı kuruyor. Bodrum’un Ortakent ve Yahşi mahallelerinde İller Bankası tarafından 45 bin metre içme suyu şebeke hatları tamamlanıp devreye alındı. Öte yandan Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde MUSKİ ekipleri tarafından 10 bin metre yeni şebeke hattı döşendi. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde 5 bin hane suya kavuştu.
MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Ortakent ve Yahşi Mahallelerinde 55 bin metre içme ve kullanma suyu hattı döşendi. Bölgede şebeke hatları devreye alınarak su sıkıntısı yaşayan ve şebeke hattının hiç bulunmadığı bölgelere yeni şebeke hatları kazandırıldı. Bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gerekli abone başvuru talepleri yapılması durumunda talepler hızlı şekilde karşılanarak su sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
07:57
Öğle
13:26
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Leyne Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.